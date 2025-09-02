Стало известно о подготовке очередного удара по нефтепроводу «Дружба»

Депутат обратил внимание на позицию Брюсселя, который ранее письменно обещал реагировать на подобные действия, но на деле никак не препятствует им. По его мнению, Киев с помощью ударов по «Дружбе» пытается вынудить Венгрию согласиться на вступление Украины в Европейский союз. Мы никогда не поддадимся украинскому шантажу, подчеркнул он.