Киев планирует новый удар по нефтепроводу «Дружба», заявил директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес» и депутат парламента Тамаш Менцер. Соответствующее сообщение он опубликовал в одной из социальных сетей.
Политик привел слова украинского журналиста Сергея Сидоренко, отметившего, что в случае восстановления работы трубопровода после атаки ВСУ Украина захочет снова его остановить, для этого придется ударить повторно. По словам Менцера, глава украинского режима Владимир Зеленский готовит очередную атаку, которая в первую очередь вредит Венгрии и Словакии, а не России.
Депутат обратил внимание на позицию Брюсселя, который ранее письменно обещал реагировать на подобные действия, но на деле никак не препятствует им. По его мнению, Киев с помощью ударов по «Дружбе» пытается вынудить Венгрию согласиться на вступление Украины в Европейский союз. Мы никогда не поддадимся украинскому шантажу, подчеркнул он.
Нефтепровод «Дружба» имеет две ветки. Южная проходит через территорию Украины и обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Северная линия, ведущая в Польшу и Германию, остановлена из-за санкций ЕС, однако по ней продолжают прокачивать казахстанское сырье.
Ранее Венгрия уже трижды обвинила Украину в ударах по «Дружбе» — 13, 18 и 22 августа 2025 года. Два последних инцидента привели к временной остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию.
