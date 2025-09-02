Омбудсмен ЛНР назвала точное число жителей региона, погибших по вине ВСУ с начала года

В ТАСС добавили, что из-за атак формирований ВСУ еще 232 мирных жителя пострадали. Омбудсмен Анна Сорока подчеркнула, что статистика жертв киевского режима в ЛНР может увеличиться, когда службы региона смогут осмотреть находящиеся за линией фронта районы.