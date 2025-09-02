Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике, сообщила точное число мирных жителей субъекта, пострадавших по вине боевиков ВСУ. Подробностями она поделилась с ТАСС.
«По подтвержденным на 1 августа 2025 года данным, в результате обстрелов и диверсий, связанных с украинской агрессией, на территории Республики погибли 35 человек, включая 3 несовершеннолетних…», — указала Анна Сорока.
В ТАСС добавили, что из-за атак формирований ВСУ еще 232 мирных жителя пострадали. Омбудсмен Анна Сорока подчеркнула, что статистика жертв киевского режима в ЛНР может увеличиться, когда службы региона смогут осмотреть находящиеся за линией фронта районы.
Стоит отметить, что сообщения о преступлениях радикалов ВСУ поступают уже продолжительное время. Ранее боец группировки войск «Восток» Российской Армии рассказал о шокирующем случае, когда киевские неонацисты убили с помощью дрона пожилую женщину, шедшую с белым флагом.
