Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев рассказал о планах НАТО использовать флот Японии

Патрушев: НАТО хочет использовать флот Японии в боях в разных уголках мира.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс предполагает использовать флот Японии для ведения боевых действий в самых разных уголках мира.

«По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира», — сказал он в интервью aif.ru.

Патрушев отметил, что именно по этой причине сейчас в Японии прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны.

Кроме того, по его словам, японский флот может решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. В связи с этим Патрушев обратил внимание, что Военно-морские силы (ВМС) Японии тесно взаимодействуют с флотом НАТО и могут быть встроены в западные коалиционные форматы в любой момент.

Ранее Патрушев заявил, что США отводят Японии роль восточного филиала НАТО. По его словам, Вашингтон превратил Токио в большой «непотопляемый авианосец».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше