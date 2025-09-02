Патрушев рассказал о планах НАТО использовать флот Японии

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс предполагает использовать флот Японии для ведения боевых действий в самых разных уголках мира.
«По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира», — сказал он в интервью aif.ru.
Патрушев отметил, что именно по этой причине сейчас в Японии прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны.
Кроме того, по его словам, японский флот может решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. В связи с этим Патрушев обратил внимание, что Военно-морские силы (ВМС) Японии тесно взаимодействуют с флотом НАТО и могут быть встроены в западные коалиционные форматы в любой момент.
Ранее Патрушев заявил, что США отводят Японии роль восточного филиала НАТО. По его словам, Вашингтон превратил Токио в большой «непотопляемый авианосец».