Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российский лидер находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько его двусторонних встреч.
Кроме того, в Пекине Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, сказано в статье.
Владимир Путин, Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили «мощный сигнал» Соединенным Штатам Америки.
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии на саммите ШОС, заявив, что она носит показной характер.