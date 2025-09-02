Ричмонд
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в широком составе в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил корреспондент РИА Новости.

Российский лидер находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько его двусторонних встреч.

Кроме того, в Пекине Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, сказано в статье.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили «мощный сигнал» Соединенным Штатам Америки.

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии на саммите ШОС, заявив, что она носит показной характер.

