Си Цзиньпин показательно для Запада охарактеризовал отношения КНР и РФ

Партнерство Москвы и Пекина являются образцом международных отношений, которые выдержали геополитические испытания. С таким заявлением выступил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.
«Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой, служат образцом межгосударственных отношений, вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша», — подчеркнул он.
Ранее в ходе трехсторонних переговоров в Пекине с Монголией Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по поводу отношений между странами. Китайский лидер заявил о готовности Поднебесной к укреплению взаимодействия между тремя государствами.
Путин в ответном слове охарактеризовал отношения стран как добрососедские. Он уверен, что народы Монголии, России и Китая объединяют дружба и взаимная поддержка.
