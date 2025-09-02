Ричмонд
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием российской делегации

Владимир Путин отметил, что тесное общение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что российская делегация всегда получает теплый прием в Китае, подчеркнув, что тесное взаимодействие отражает всю глубину стратегического партнерства между двумя странами.

«Уважаемый председатель КНР, и я, и вся российская делегация рады вновь встретиться с нашими китайскими товарищами и коллегами. Благодарю вас за теплый прием, оказанный всем членам нашей делегации», — обратился Путин к Си Цзиньпину.

Путин отметил, что тесное сотрудничество свидетельствует о стратегическом характере российско-китайских отношений, которые достигли беспрецедентного уровня.

«Это особенно ярко проявилось во время вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — добавил российский лидер.

