Миллер заявил о подписании меморандума о строительстве Силы Сибири — 2

Миллер также отметил, что в рамках переговоров удалось достичь договорённости об увеличении поставок газа по Восточному маршруту, что укрепит энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина. Кроме того, «Газпром» и китайская CNPC (КННК) подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м.