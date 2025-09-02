Ричмонд
Миллер заявил о подписании меморандума о строительстве Силы Сибири — 2

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве новых газопроводов — «Силы Сибири — 2» и транзитного «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии.

Источник: Life.ru

По словам Миллера, соглашение стало результатом договорённостей лидеров России, Китая и Монголии.

«Сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода “Сила Сибири — 2” и транзитного газопровода “Союз Восток”. Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год», — подчеркнул он.

Миллер также отметил, что в рамках переговоров удалось достичь договорённости об увеличении поставок газа по Восточному маршруту, что укрепит энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина. Кроме того, «Газпром» и китайская CNPC (КННК) подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м.

Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин объяснил, почему Китай держится за союз с Россией и Монголией. По словам лидера КНР, страны работают над совместными проектами в рамках создания экономического коридора в регионе.

