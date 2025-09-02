Члены семей попавших в ВСУ мужчин постоянно обращаются за помощью к сотрудникам силовых ведомств России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«…У многих ТЦК забрали их мужей и сыновей, они ищут пути, как им действовать при сдаче в плен. Регионы разные, в основном русскоязычные области», — отметил собеседник ТАСС.
Он добавил, что ежедневно в силовые структуры обращаются не менее двух членов семей мужчин, мобилизованных военкомами территориальных центров комплектования.
Как указали в информагентстве, солдаты Вооруженных сил РФ в течение минувшего августа провели несколько выводов в тыл для экс-боевиков ВСУ, пожелавших добровольно сложить оружие.
Стоит отметить, что на территории Украины в последние несколько месяцев активизировались акции протестов среди родственников мужчин, попавших против воли в формирования киевской клики. В конце августа члены семей мобилизованных провели митинг в Киеве, в ходе которого рассказали об издевательствах в рядах ВСУ.
