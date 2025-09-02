Ричмонд
Песков заявил, что западная политическая модель исчерпала себя

Официальный представитель Кремля отметил, что теперь на «обломках» прежней системы выстраиваются более жизнеспособные форматы.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что западная политическая модель уже исчерпала себя. Об этом он сообщил в комментарии «Известиям».

По словам Пескова, теперь на «обломках» прежней системы выстраиваются более жизнеспособные форматы, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

«Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. Но по мере того, как одна модель исчерпывает свою эффективность, на ее — ну, не обломках, а основах ее неэффективности — выстраиваются более эффективные какие-то системы», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы, такие как ШОС, чтобы максимально плотно взаимодействовать со своими зарубежными коллегами.

Напомним, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что экономика стран Шанхайской организации сотрудничества демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с экономиками Европы и Великобритании.

