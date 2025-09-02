Назван вероятный заказчик убийства Парубия из украинских верхов

Бывшего глава Совета нацбезопасности Украины Андрея Парубия, который был одним из главных идеологов евромайдана и причастен к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, мог заказать лично глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, сообщает РИА Новости.
«Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», — отметил он.
Мезюхо пояснил, что Парубий был человеком, способным на предательство и резкую смену политических убеждений. Поэтому, считает политолог, его убрали свои же, чтобы у Зеленского не было опытного политтехнолог, способного расшатать его режим перед возможными выборами президента.
По словам Мезюхо, Парубий, которого ликвидировали во Львове, являлся соратником оппозиции. И он мог поддержать предполагаемую кандидатуру на пост президента Украины экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного.
Ранее «МК» писал, что среди версий убийства Парубия есть и та, что с «российским следом».