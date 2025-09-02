Назван вероятный заказчик убийства Парубия из украинских верхов

Мезюхо пояснил, что Парубий был человеком, способным на предательство и резкую смену политических убеждений. Поэтому, считает политолог, его убрали свои же, чтобы у Зеленского не было опытного политтехнолог, способного расшатать его режим перед возможными выборами президента.