Назван вероятный заказчик убийства Парубия из украинских верхов

Бывшего глава Совета нацбезопасности Украины Андрея Парубия, который был одним из главных идеологов евромайдана и причастен к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, мог заказать лично глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», — отметил он.

Мезюхо пояснил, что Парубий был человеком, способным на предательство и резкую смену политических убеждений. Поэтому, считает политолог, его убрали свои же, чтобы у Зеленского не было опытного политтехнолог, способного расшатать его режим перед возможными выборами президента.

По словам Мезюхо, Парубий, которого ликвидировали во Львове, являлся соратником оппозиции. И он мог поддержать предполагаемую кандидатуру на пост президента Украины экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного.

Ранее «МК» писал, что среди версий убийства Парубия есть и та, что с «российским следом».

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше