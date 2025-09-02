Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС: подробности

AnewZ: Руководство Индии не хочет принимать Азербайджан в ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Индии в рамках 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества выступило против принятия Азербайджана в качестве полноправного члена организации. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщил информационный портал AnewZ.

«Как стало известно AnewZ, Индия вновь наложила вето на заявку Азербайджана на участие в ШОС на правах полноправного члена», — говорится в публикации.

По данным источника, несмотря на очередной отказ, руководство кавказской республики продолжит стремиться к вступлению в организацию. Источник также отметил, что действия индийских властей якобы «противоречат» основам многовекторной политики ШОС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом в китайском Тяньцзине. Он заявил, что Индия якобы пытается «отомстить Баку» за поддержку Пакистана.

Саммит ШОС с участием президента Владимира Путина и руководителей более двадцати государств начал свою работу 31 августа в китайском городе Тяньцзинь. Сейчас в объединение входят десять государств-членов, включая Россию, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Организация также имеет двух наблюдателей и четырнадцать партнеров по диалогу, являясь крупнейшей региональной структурой.

Тем временем портал Axios отметил, что столкнувшись с тарифами и оскорблениями со стороны президента Дональда Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 сентября более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами во время первого за семь лет визита в КНР.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой усиления экономического влияния стран региона для противостояния западной гегемонии. Он подчеркнул необходимость формирования упорядоченного многополярного мира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об исчерпании западной политической модели. По его словам, на основе неэффективности прежней системы сейчас выстраиваются более жизнеспособные форматы, такие как Шанхайская организация сотрудничества. Пресс-секретарь подчеркнул, что никто специально не ставит целью создание альтернативных моделей.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше