Руководство Индии в рамках 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества выступило против принятия Азербайджана в качестве полноправного члена организации. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщил информационный портал AnewZ.
«Как стало известно AnewZ, Индия вновь наложила вето на заявку Азербайджана на участие в ШОС на правах полноправного члена», — говорится в публикации.
По данным источника, несмотря на очередной отказ, руководство кавказской республики продолжит стремиться к вступлению в организацию. Источник также отметил, что действия индийских властей якобы «противоречат» основам многовекторной политики ШОС.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом в китайском Тяньцзине. Он заявил, что Индия якобы пытается «отомстить Баку» за поддержку Пакистана.
Саммит ШОС с участием президента Владимира Путина и руководителей более двадцати государств начал свою работу 31 августа в китайском городе Тяньцзинь. Сейчас в объединение входят десять государств-членов, включая Россию, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Организация также имеет двух наблюдателей и четырнадцать партнеров по диалогу, являясь крупнейшей региональной структурой.
Тем временем портал Axios отметил, что столкнувшись с тарифами и оскорблениями со стороны президента Дональда Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 сентября более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами во время первого за семь лет визита в КНР.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой усиления экономического влияния стран региона для противостояния западной гегемонии. Он подчеркнул необходимость формирования упорядоченного многополярного мира.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об исчерпании западной политической модели. По его словам, на основе неэффективности прежней системы сейчас выстраиваются более жизнеспособные форматы, такие как Шанхайская организация сотрудничества. Пресс-секретарь подчеркнул, что никто специально не ставит целью создание альтернативных моделей.