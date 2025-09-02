Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выступит с заявлением из Белого дома 2 сентября

Президент США Дональд Трамп выступит сегодня в 21:00 по мск из Овального кабинета Белого дома с заявлением, следует из распространённого графика главы государства. Тему он раскрывать не стал.

Источник: Life.ru

«В два часа дня [21:00 мск] президент делает заявление», — гласит запись. К освещению обращения Трампа будет допущен пул журналистов Белого дома.

Ранее Трампу пришлось опровергать слухи о своей смерти, отправившись играть в гольф. Поводом для распространения фейка стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о потенциальной готовности стать следующим американским лидером. В социальных медиа появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния здоровья Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше