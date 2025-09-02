Трамп выступит с заявлением из Белого дома 2 сентября

«В два часа дня [21:00 мск] президент делает заявление», — гласит запись. К освещению обращения Трампа будет допущен пул журналистов Белого дома.
Ранее Трампу пришлось опровергать слухи о своей смерти, отправившись играть в гольф. Поводом для распространения фейка стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о потенциальной готовности стать следующим американским лидером. В социальных медиа появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния здоровья Трампа.
