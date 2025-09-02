Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции главы КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили встречу в резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в Кремле.
— Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции главы КНР «Чжуннаньхай», — добавили в пресс-службе.
Встреча проходит в узком кругу.
Среди присутствующих — министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Министерства обороны России Андрей Белоусов, помощник российского лидера Юрий Ушаков, а также заместитель главы администрации Президента РФ Максим Орешкин.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия — основные страны-победители во Второй мировой войне.
В Пекине Владимир Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.
При этом США якобы предупредили Россию о важности продвижения к мирному урегулированию и необходимости проведения переговоров с Украиной, угрожая введением санкций.