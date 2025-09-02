В Пекине стартовали двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые проходят с участием официальных делегаций. Как отметил российский лидер, регулярное и тесное общение сторон отражает стратегический характер отношений между странами. Российско-китайские связи, по словам Путина, достигли беспрецедентно высокого уровня.
Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине: видео
