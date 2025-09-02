Ричмонд
Над Ростовской областью ликвидировали 13 БПЛА. Военная операция, день 1287-й

Ночью средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Ростовской областью. После атаки на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Группа десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у Садков в Сумской области, выяснил ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:43 Трое взрослых и ребенок обратились ночью за медицинской помощью после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, сообщил Слюсарь.

08:35 В Киевской, Сумской и Одесской областях Украины произошли взрывы, пишет в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

08:32 Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает конфликт на Украине ради личного обогащения, заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене:

«Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах этой войны и ее продолжения — личное обогащение».

08:21 По данным РИА Новости, с начала 2025 года 16 225 граждан Украины пересекли границу РФ.

08:18 Группа десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у Садков в Сумской области, выяснил ТАСС.

08:15 В Ростове-на-Дону загорелись два многоэтажных дома после атаки БПЛА, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь:

«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет».

08:07 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Ростовской областью.

08:03.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1287-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

