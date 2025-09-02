Украинские боевики в панике разбежались с позиций в Купянске

В Купянске Харьковской области под натиском российской армии около полусотни украинских боевиков сбежало со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«В ходе продвижения ВС РФ в населенном пункте Купянск нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и ж/д станции Кооптах: с позиций сбежали до 50 человек личного состава вооруженных формирований Украины, оставив на позициях технику и вооружение», — поделился он.
Марочко также сообщил, что командование ВСУ усиливает позиции на Купянской направлении. По его сведениям, под Харьков переброшены нацбатальоны. Они, отметил эксперт, используются в основном в качестве заградительных отрядов против своих же сослуживцев.
Ранее «МК» писал, что подразделение беспилотников мотострелкового полка группировки войск «Днепр» нанесло удар по украинским военнослужащим, которые пытались укрыться в частном доме на правобережье Днепра в Херсонской области.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.