«Антифашистская война»: Си Цзиньпин счел Россию и КНР победителями во Второй Мировой

Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин намеревается посетить торжественный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию Победы во Второй Мировой войне. Ранее российский лидер также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого предложил членам объединения создать собственную платежную систему.