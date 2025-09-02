Ричмонд
«Антифашистская война»: Си Цзиньпин счел Россию и КНР победителями во Второй Мировой

Си Цзиньпин, руководитель Китайской Народной Республики, в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным назвал главных победителей во Второй Мировой войне. Его слова приводят РИА Новости.

«От 9 мая до 3 сентября мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю Победы в Мировой антифашистской войне друг у друга, это уже стало доброй традицией двухсторонних отношений…», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что именно Россия и Поднебесная являются «основными» государствами-победителями во Второй Мировой войне.

На РИА Новости добавили, что лидер Китая также обратил внимание на ту работу, которую обе страны ведут для сохранения правды относительно главного конфликта XX века и его итогов.

Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин намеревается посетить торжественный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию Победы во Второй Мировой войне. Ранее российский лидер также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого предложил членам объединения создать собственную платежную систему.

