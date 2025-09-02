Ричмонд
Британская НПО Royal United Services Institute* признана нежелательной в РФ

По данным Генпрокуратуры, существующую с 1831 года организация призывает НАТО усилить давление на РФ.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации (НПО) Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении уточняется, что существующая еще с 1831 года организация занимается исследованиями в области обороны и международных отношений, а финансирование получает от властей Великобритании, Еврокомиссии и нежелательных в РФ организаций.

Отмечается, что многие материалы этой НПО касаются политической и военной сфер России. Проводятся тренинги и семинары, где обсуждается тактика боевых и разведывательных действий, а также новые виды вооружений. В это проходит под предлогом противостояния мнимой угрозе.

Участники НПО публикуют материалы с призывами к НАТО усилить давление на экономику России. По данным Генпрокуратуры РФ, с началом СВО такая риторика усилилась.

На прошлой неделе нежелательной признали деятельность швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate*. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, эта организация пытается формировать российскую молодежь по западным шаблонам,

*Организация, признанная нежелательной на территории РФ.

