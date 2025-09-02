Украинские боевики из штурмового полка потеряли более 80% личного состава в ходе бессмысленных контратак на российские позиции вблизи Андреевки в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«В ходе комплексного огневого поражения уничтожено более 80% личного состава штурмовых групп и танк Т-64», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что в «мясных» штурмах участвовало в основном одно подразделение ВСУ. Это, по словам источника, 225-й штурмовой полк.
Ранее «МК» писал, что на Купянском направлении порядка 50 боевиков ВСУ в панике покинули свои позиции. При этом они бросили военную технику и вооружение.
