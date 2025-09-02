Ричмонд
Патрушев: НАТО хочет использовать японский флот в операциях по всему миру

Япония, чей флот считается одним из сильнейших в мире, может стать ключевым игроком в военных операциях НАТО по всему земному шару. Он способен выполнять широкий спектр задач даже в самых удалённых уголках Мирового океана, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Источник: Life.ru

«Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы», — заявил он в беседе с АиФ.

Особое внимание уделено тому, что в Токио сейчас рассматривают возможность снятия законодательных ограничений на использование вооружённых сил за пределами национальной территории. Это решение напрямую связано с планами альянса задействовать японские морские силы в различных военных миссиях по всему миру.

Ранее в Минобороны России заявили, что в состав военно-морского флота вошли три новых боевых корабля. Речь идёт о патрульном судне «Виктор Великий», а также малых ракетных кораблях (МРК) «Ставрополь» и «Тайфун».

