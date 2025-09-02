Си Цзиньпин и Путин продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продолжил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в его личной резиденции «Чжуннаньхай». Там политики в узком составе за чашкой чая обсуждают важные на повестке вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.