Си Цзиньпин и Путин продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продолжил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в его личной резиденции «Чжуннаньхай». Там политики в узком составе за чашкой чая обсуждают важные на повестке вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
«Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции главы КНР “Чжуннаньхай”, — говорится в публикации.
Отмечается, что российскую делегацию на мероприятии представляли руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков, заместитель главы Администрации президента Максим Орешкин и министр обороны Андрей Белоусов.
KP.RU ранее писал, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина сначала проходила в пекинском Доме народных собраний. К слову, к ним позднее присоединится лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух для переговоров по трехстороннему сотрудничеству.