Раскрыто мнение Кремля о будущем политической модели Запада

Политическая модель Запада исчерпала себя и будет постепенно заменена более эффективной системой, создаваемой государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Политическая модель Запада исчерпала себя и будет постепенно заменена более эффективной системой, создаваемой государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что изначально целью не ставилось создание альтернативной западной модели. Когда одна система исчерпывает свою эффективность, на ее основе формируются более действенные механизмы, пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент Владимир Путин постоянно использует многосторонний формат для ведения большого числа контактов с главами других государств.

Напомним, сейчас российский лидер находится в Китае в рамках государственного визита для участия в саммите ШОС и военного парада, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне. В ходе четырехдневной поездки 2 сентября в Пекине запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

Читайте также: Си Цзиньпин показательно для Запада охарактеризовал отношения КНР и РФ.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

