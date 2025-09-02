РФ и КНР подписали более 20 документов по итогам переговоров в Пекине

По итогам российско-китайских переговоров в Пекине стороны подписали пакет из более чем 20 двусторонних документов о сотрудничестве. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению телеканала, соглашения также распространяются на сотрудничество в области сельского хозяйства, инспекционного и карантинного надзора, здравоохранения, научных исследований, образования и средств массовой информации. Документы также охватывают широкий спектр стратегических отраслей, включая энергетику, аэрокосмическую отрасль и искусственный интеллект.
Как известно, на данный момент российский лидер находится в Китае. Там у него продолжается официальный визит. Поездка главы государства началась с Тяньцзиня. Там он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.
Во вторник, 2 сентября, Владимир Путин начинает свой официальный визит в КНР. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.