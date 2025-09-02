Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ и КНР подписали более 20 документов по итогам переговоров в Пекине

Россия и Китай подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих множество отраслей.

Источник: Комсомольская правда

По итогам российско-китайских переговоров в Пекине стороны подписали пакет из более чем 20 двусторонних документов о сотрудничестве. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению телеканала, соглашения также распространяются на сотрудничество в области сельского хозяйства, инспекционного и карантинного надзора, здравоохранения, научных исследований, образования и средств массовой информации. Документы также охватывают широкий спектр стратегических отраслей, включая энергетику, аэрокосмическую отрасль и искусственный интеллект.

Как известно, на данный момент российский лидер находится в Китае. Там у него продолжается официальный визит. Поездка главы государства началась с Тяньцзиня. Там он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.

Во вторник, 2 сентября, Владимир Путин начинает свой официальный визит в КНР. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше