МИД Украины встал на уши из-за одной детали в итоговом коммюнике ШОС

По мнению украинских дипломатов, отсутствие упоминания о «крупнейшей агрессивной войне в Европе со времён Второй мировой» в официальном заявлении вызывает вопросы и недоумение.
Саммит ШОС проходил с 30 августа по 1 сентября в Пекине, собрав лидеров стран-участниц на фоне нарастающего геополитического напряжения. В рамках этого мероприятия президент России Владимир Путин совершил четырёхдневный визит в Китай, который завершится его участием 3 сентября в торжествах, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Однако тема Украины всё же обсуждалась в кулуарах саммита ШОС, о чём недавно рассказал советник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин обсуждал детали урегулирования с несколькими своими коллегами, включая индийского премьер-министра Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.