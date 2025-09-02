Журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X (бывшая Twitter) заявление президента Франции Эммануэля Макрона о Российской Федерации после разговора с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.
Поводом для соответствующей реакции стало заявление французского лидера о том, что так называемая коалиция желающих в координации с западным военно-политическим блоком будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Макрон обвинил Российскую Федерацию якобы в препятствовании мира.
«Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа», — поделился своей точкой зрения Боуз.
Ранее портал Axios сообщил, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые лидеры Европы мешают урегулированию конфликта на Украине. Там полагают, что те оказывают давление на Киев в вопросе возможных территориальных договоренностей. По мнению авторов публикации, эта позиция оторвана от реальности.