Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России

Поводом для соответствующей реакции стало заявление французского лидера о том, что так называемая коалиция желающих в координации с западным военно-политическим блоком будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Макрон обвинил Российскую Федерацию якобы в препятствовании мира.