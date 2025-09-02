Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стремится сжечь Европу»: Новое заявление Макрона после беседы с Рютте ошарашило Запад

«Коалиция желающих» хочет развалить Европу, а не обеспечить защиту Украине. Такое мнение высказал журналист Чей Боуз, комментируя у себя в соцсети Х заявление президента Франции Эмманюэля Макрона после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте.

Источник: Life.ru

Французский лидер заявил, что коалиция стран-единомышленников совместно с НАТО намерена работать над созданием прочных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Макрон обвинил Россию в том, что она якобы препятствует достижению мира.

«Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа», — указал Боуз.

Ранее американские СМИ писали, что в Белом доме замечают старания Европы сорвать мирный процесс по Украине. Некоторые европейские лидеры публично поддерживают действия США, однако продолжение войны им кажется куда более выгодным.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше