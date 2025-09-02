Убийство Парубия мог заказать Зеленский: почему он боялся экс-спикера

Уничтожение бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове могло быть политическим заказом главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо.
«Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же», — отметил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, принимая участие в организации незаконных майданов, Парубий «проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти». Именно это и могло пугать Зеленского.
«Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», — уточнил политолог.
Мезюхо также обратил внимание, что Парубий состоял в оппозиционной Зеленскому партии «Европейская солидарность».
Напомним, это не первый раз говорят о причастности украинской власти к убийству экс-председателя Рады был. Соратники экс-спикера считают, что он мог быть опасен для киевского режима. По их словам, Парубий умел организовывать государственные перевороты.