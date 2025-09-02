Россия и КНР подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали свыше 20 документов о двустороннем сотрудничестве, сообщает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что подписанные главами государств документы затрагивают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ.
Также сообщается, что в ходе российско-китайских переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Напомним, глава КНР на встрече с Путиным заявил, что Китай и Россия готовы поддерживать друг друга в защите международной справедливости.