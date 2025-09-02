Ричмонд
Путин: Россия готова и дальше сотрудничать с Китаем

Путин подтверждает приверженность укреплению партнерства Москвы с Пекином на всех уровнях.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова и дальше поддерживать взаимодействие с Китаем и расширять с ней двусторонние контакты. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин во время переговоров с китайским президентом Си Цзиньпином.

По словам президента РФ, Москва придает особое значение стратегическому сотрудничеству с КНР, которое охватывает множество областей жизни.

Следует отметить, что Владимир Путин и Си Цзиньпин сейчас проводят встречу в частной резиденции лидера Китая «Чжуннаньхай». Там они обмениваются мнениями по глобальным темам и обсуждают совместное партнерство.

