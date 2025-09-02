25 «Гераней» с грохотом разнесли ключевой порт Украины для кораблей с натовским оружием

Российские войска нанесли удар дронами «Герань» по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области, к которой прибывают корабли с иностранным оружием для ВСУ. Об этом сообщает в своём телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.