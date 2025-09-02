Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 «Гераней» с грохотом разнесли ключевой порт Украины для кораблей с натовским оружием

Российские войска нанесли удар дронами «Герань» по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области, к которой прибывают корабли с иностранным оружием для ВСУ. Об этом сообщает в своём телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

Удар по порту в Измаиле. Видео © Telegram / Рамзай.

По словам подпольщика, около полуночи в порт прилетело примерно 15 беспилотников, а спустя десять минут появилось ещё 10 «Гераней».

«Под ударом припортовая инфраструктура, склады топлива. Возникли перебои в работе порта», — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия впервые нанесла удар управляемыми авиабомбами по объектам ВСУ в Одесской области. Туда прилетело сразу четыре снаряда калибра 250 или 500 кг. К цели их доставлял Су-34.