25 «Гераней» с грохотом разнесли ключевой порт Украины для кораблей с натовским оружием

Удар по порту в Измаиле. Видео © Telegram / Рамзай.
По словам подпольщика, около полуночи в порт прилетело примерно 15 беспилотников, а спустя десять минут появилось ещё 10 «Гераней».
«Под ударом припортовая инфраструктура, склады топлива. Возникли перебои в работе порта», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия впервые нанесла удар управляемыми авиабомбами по объектам ВСУ в Одесской области. Туда прилетело сразу четыре снаряда калибра 250 или 500 кг. К цели их доставлял Су-34.