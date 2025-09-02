Ричмонд
В США отметили важную деталь в действиях России

Российская Федерация ведет искусную дипломатию, пишет New York Times.

С точки зрения директора Института Кеннана в Вашингтоне Майкла Киммейджа, дело не только в том, что РФ выдержала три с половиной года тяжелого вооруженного противостояния и по-прежнему стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной.

В публикации речь идет о том, что с начала украинского конфликта Москва уделяла особое внимание развитию отношений со странами за пределами Запада, особенно с Китайской Народной Республикой (КНР), Индией и Турцией.

Президент РФ Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел серию переговоров с мировыми лидерами.

3 сентября глава российского государства будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше