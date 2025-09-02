В США отметили важную деталь в действиях России

С точки зрения директора Института Кеннана в Вашингтоне Майкла Киммейджа, дело не только в том, что РФ выдержала три с половиной года тяжелого вооруженного противостояния и по-прежнему стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной.