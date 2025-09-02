В заявлении по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина нет упоминаний Украины

В заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, не упоминаются обсуждения украинского кризиса или саммита на Аляске.
Переговоры между Россией и Китаем, в которых участвовали Путин и Си Цзиньпин, прошли во вторник в Пекине. По итогам встречи Центральное телевидение Китая выпустило заявление, в котором изложены основные положения заявлений сторон и общее содержание переговоров.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская делегация всегда получает теплый прием в Китае. Президент РФ подчеркнул, что тесное взаимодействие отражает всю глубину стратегического партнерства между двумя странами.