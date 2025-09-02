В заявлении по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина нет упоминаний Украины

Переговоры между Россией и Китаем, в которых участвовали Путин и Си Цзиньпин, прошли во вторник в Пекине. По итогам встречи Центральное телевидение Китая выпустило заявление, в котором изложены основные положения заявлений сторон и общее содержание переговоров.