Дубинский: Зеленский окончательно развеял мифы об украинском конфликте

«Непосредственно зайдя в оружейный бизнес через Миндича и Шурму, Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах и продолжении — личное обогащение. И здесь ученики снова превзошли своего учителя — Гитлер в продажах Германии ФАУ не участвовал», — высказался Дубинский в своем Telegram-канале.