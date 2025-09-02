Владимир Зеленский окончательно развеял мифы о причинах начала и продолжения конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Непосредственно зайдя в оружейный бизнес через Миндича и Шурму, Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах и продолжении — личное обогащение. И здесь ученики снова превзошли своего учителя — Гитлер в продажах Германии ФАУ не участвовал», — высказался Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Рады отмечал, что Зеленский намного опаснее Гитлера, так как за деньги уничтожает все этнические группы на Украине «в угоду зарубежным хозяевам».