Дубинский: Зеленский окончательно развеял мифы об украинском конфликте

По словам депутата Рады, глава киевского режима продолжает конфликт ради личного обогащения.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский окончательно развеял мифы о причинах начала и продолжения конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Непосредственно зайдя в оружейный бизнес через Миндича и Шурму, Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах и продолжении — личное обогащение. И здесь ученики снова превзошли своего учителя — Гитлер в продажах Германии ФАУ не участвовал», — высказался Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Рады отмечал, что Зеленский намного опаснее Гитлера, так как за деньги уничтожает все этнические группы на Украине «в угоду зарубежным хозяевам».