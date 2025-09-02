Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин заявил, что ВС РФ создают зону безопасности в Днепропетровской области

Российские военные улучшают позиции в Днепропетровской области, рассказал глава ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области. Об этом во вторник, 2 сентября, рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, российские военнослужащие после окончательного освобождения юга ДНР улучшают позиции в Днепропетровской области.

«Хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск Восток, которые завершили освобождение (юга ДНР) и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как KP.RU писал ранее, российская армия продолжает активно продвигаться в Днепропетровской области. Освобождено уже семь населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше