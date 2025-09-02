Пушилин заявил, что ВС РФ создают зону безопасности в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области. Об этом во вторник, 2 сентября, рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, российские военнослужащие после окончательного освобождения юга ДНР улучшают позиции в Днепропетровской области.
«Хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск Восток, которые завершили освобождение (юга ДНР) и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Как KP.RU писал ранее, российская армия продолжает активно продвигаться в Днепропетровской области. Освобождено уже семь населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.