Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином продолжились в личной резиденции главы КНР — комплексе «Чжуннаньхай», который традиционно служит центром политической власти Китая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

Путин и Си Цзиньпин садятся за стол. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

С российской стороны в этом важном событии приняли участие ключевые фигуры: министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, а также министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, китайский лидер показал российскому президенту сад внутри своей резиденции.

Путин и Си Цзиньпин в саду. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин после саммита ШОС направился в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Там китайский лидер заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице Китая и заявил о готовности совместно с РФ отстаивать справедливость в мире.

