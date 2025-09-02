Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»

Путин и Си Цзиньпин садятся за стол. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
С российской стороны в этом важном событии приняли участие ключевые фигуры: министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, а также министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, китайский лидер показал российскому президенту сад внутри своей резиденции.
Путин и Си Цзиньпин в саду. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин после саммита ШОС направился в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Там китайский лидер заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице Китая и заявил о готовности совместно с РФ отстаивать справедливость в мире.