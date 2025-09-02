Владимир Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции лидера КНР

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели совместную прогулку по территории резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.
Лидеры двух государств продолжили непринужденную беседу во время прогулки по территории резиденции. Их сопровождали переводчики, обеспечивающие взаимопонимание сторон. На опубликованных кадрах видно, как Владимир Путин обращается с речью к Си Цзиньпину, а китайский лидер отвечает ему с улыбкой.
Резиденция «Чжуннаньхай» представляет собой один из древних дворцово-парковых комплексов, сохранившихся в центральной части Пекина. Историческая застройка резиденции началась в X-XIII веках, а основной архитектурный ансамбль был сформирован в период правления маньчжурской династии Цин, которая правила с 1644 по 1911 год.
Российский лидер находится в Китае. Там у него продолжается официальный визит. Поездка главы государства началась с Тяньцзиня, где он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.
2 сентября Владимир Путин начинает свой официальный визит в Китай. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.