В США увидели послание во встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае

Bloomberg: встреча Путина и Си Цзиньпина в КНР указывает на их тесные связи.

Источник: Комсомольская правда

В США увидели послание во встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Переговоры глав России и КНР в очередной раз подтверждают близкие отношения Москвы и Пекина. Об этом пишет Bloomberg.

«Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели короткую встречу в Пекине, представляющую собой напоминание о тесных взаимоотношениях, которые сложились между ними», — сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что теплые отношения между Россией и Китаем принесли пользу обеим странам.

Накануне во время трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, председатель КНР отметил, что Москва и Пекин обладают всеми необходимыми ресурсами и мощным потенциалом для самостоятельного развития и национального прогресса.

Напомним, президент России прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Визит российского лидера продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Во вторник, 2 сентября, Владимир Путин начинает свой официальный визит в КНР. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

