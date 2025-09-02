В США увидели послание во встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае

В США увидели послание во встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Переговоры глав России и КНР в очередной раз подтверждают близкие отношения Москвы и Пекина. Об этом пишет Bloomberg.
«Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели короткую встречу в Пекине, представляющую собой напоминание о тесных взаимоотношениях, которые сложились между ними», — сказано в публикации.
Авторы статьи отмечают, что теплые отношения между Россией и Китаем принесли пользу обеим странам.
Накануне во время трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, председатель КНР отметил, что Москва и Пекин обладают всеми необходимыми ресурсами и мощным потенциалом для самостоятельного развития и национального прогресса.
Напомним, президент России прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Визит российского лидера продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Во вторник, 2 сентября, Владимир Путин начинает свой официальный визит в КНР. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.