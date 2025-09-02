SHOT: у осужденного Игоря Стрелкова серьезно ухудшилось здоровье

У бывшего российского военного Игоря Стрелкова (Гиркина) серьезно ухудшилось здоровье в колонии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
«Стрелков-Гиркин пытается держаться, однако состояние с каждым днём ухудшается», — передает канал.
Ранее СМИ писали, что у Гиркина все чаще случаются приступы стенокардии на фоне ишемической болезни. Кроме того, он страдает от одышки, у него начала отниматься рука.
25 января 2024 года Гиркина приговорили к четырём годам колонии за призывы к экстремизму.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.