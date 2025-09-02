На Западе впечатлились встречей мировых лидеров в Пекине

Когда Си Цзиньпин рассаживает своих гостей рядом с собой в символический для Китая день, он демонстрирует себя как единственного мирового тяжеловеса, который не собирается играть по правилам Запада. Для Си Цзиньпина, который является самым могущественным лидером Китая за последние десятилетия, этот символизм — и его выбор времени — будут целенаправленными, отмечает CNN.