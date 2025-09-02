На Западе впечатлились встречей мировых лидеров в Пекине

Лидеры Китая, России, Северной Кореи и Ирана собираются в Пекине, что дает основание западным СМИ и аналитикам с беспокойством говорить о возникновении «Оси потрясений», бросающей вызов Западу.
В течение последних трех дней Си Цзиньпин принимал гостей в Тяньцзине, одном из самых оживленных портовых городов Китая, приглашая лидеров со всей Азии и Ближнего Востока на тщательно спланированный саммит, призванный продемонстрировать его видение нового мирового порядка. Теперь, комментирует CNN, китайский лидер намерен показать совсем другой имидж, демонстративно продемонстрировав военную мощь.
В среду Си появится на главной артерии Пекина — проспекте Вечного мира — для участия в крупном военном параде, на котором будет продемонстрировано новейшее гиперзвуковое оружие страны, ракеты с ядерными боеголовками и подводные беспилотники, а также тысячи марширующих солдат.
Послание Си Цзиньпина, высказанное им в ходе многодневных демонстраций мягкой и жесткой силы, ясно: Китай — это сила, которая хочет изменить глобальные правила и не боится бросить вызов западным установкам.
Подтверждением этого является список приглашенных Си Цзиньпином на встречу, в который входят более двух десятков мировых лидеров, дружественных Китаю, во главе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также заявлено присутствие президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Это также означает, что лидеры квартета стран, о которых предупреждают вашингтонские стратеги, впервые соберутся вместе, чтобы сформировать антиамериканскую «ось потрясений», констатирует CNN. Для западных лидеров, отчаянно пытающихся усилить давление на Путина, чтобы тот прекратил конфликт на Украине, такая перспектива будет выглядеть суровой.
Некоторые наблюдатели на Западе рассматривают Иран, Северную Корею, Китай и Россию как формирующуюся антиамериканскую ось.
Когда Си Цзиньпин рассаживает своих гостей рядом с собой в символический для Китая день, он демонстрирует себя как единственного мирового тяжеловеса, который не собирается играть по правилам Запада. Для Си Цзиньпина, который является самым могущественным лидером Китая за последние десятилетия, этот символизм — и его выбор времени — будут целенаправленными, отмечает CNN.
При президенте Дональде Трампе США расшатывают свои альянсы и причиняют экономический ущерб странам по всему миру, в том числе друзьям и союзникам, своей глобальной торговой войной. Си Цзиньпин видит подходящий момент для того, чтобы, возможно, самым драматичным образом продемонстрировать свой вызов миру, основанному на западных правилах и представлениях.
Китайскому лидеру уже удается добиться своих целей, считает CNN. Знакомство с деятельностью лидеров в последние дни продемонстрировало сильный дух товарищества среди собравшихся: премьер-министр Индии Нарендра Моди и Путин оживленно приветствовали Си Цзиньпина, Моди обнимал Путина, а лидеры протягивали руки, чтобы поприветствовать российского лидера, когда он шел плечом к плечу с Си Цзиньпином. Эти моменты, возможно, являются столь же весомыми результатами, как и сделанные заявления, сигнализирующие о сближении лидеров без участия Запада.
«То, что Си Цзиньпин пытается донести, — это уверенность в роли Китая в международных делах. Это явный сигнал людям во всем регионе о том, что Китай стал великой державой и никуда не денется», — сказал аналитик Джонатан Чин.
«Если вы союзник или партнер США, сидите в столице где-нибудь в регионе и у вас есть реальные сомнения относительно того, можете ли вы положиться на Соединенные Штаты как на партнера, то это неудобный разделенный экран для просмотра», — добавил он.
На протяжении всей своей показной и дипломатической деятельности в последние дни Си Цзиньпин, по-видимому, хорошо осознавал те возможности, которые дала ему встряска в американской внешней политике.
В своих выступлениях и на встрече с лидерами, собравшимися на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в воскресенье и понедельник — группой лидеров от Мальдивских островов до Монголии, — Си Цзиньпин дал понять, что мир находится в состоянии перемен и хаоса, а Китай является ответственной и стабильной державой, способной направляйте его в будущее.
«Мы должны противостоять менталитету времен холодной войны, пресекать конфронтацию и практику запугивания», — заявил Си Цзиньпин, выступая в понедельник перед собравшимися лидерами, используя язык, который уже давно стал для Китая привычным, чтобы описать поведение США. Он также пообещал выделить сотни миллионов грантов государствам — членам ШОС в этом году и дал толчок реформированию международной системы.
Идея не нова, но Пекин делает ставку на то, что ситуация изменится после того, как ведущая мировая сверхдержава прекратила свою обширную сеть иностранной помощи, ввела губительные тарифы для развивающихся стран и вызвала вопросы у своих союзников и партнеров о том, действительно ли она их поддерживает.
Как выразился китайский лидер в своей речи в понедельник вечером, «правила внутреннего распорядка, установленные несколькими странами, не должны навязываться другим».
И Си Цзиньпин уже увидел выгоды от изменения американского курса. Посмотрите, призывает CNN, на Индию, премьер-министра которой Нарендру Моди видели улыбающимся и смеющимся, когда он беседовал с Си Цзиньпином рядом с Путиным в понедельник, что стало значительным проявлением теплоты со стороны лидера, которого мы давно рассматривали в качестве азиатского противовеса Китаю.
Только в прошлом месяце Индия наткнулась на 50%-ные пошлины на свой экспорт в США, половина из которых была введена в качестве штрафа за закупки российской нефти, которые, по мнению США, помогают финансировать специальную военную операцию России на Украине.
И даже для таких стран, как страны Юго-Восточной Азии, которые уже давно с опаской смотрят на растущую военную мощь и напористость Китая, когда речь заходит о его территориальных претензиях в Южно-Китайском море и на Тайвань, изменение глобальной динамики может оказать влияние, говорят наблюдатели.
По словам Чонг Джа Яна, доцента Национального университета Сингапура, «если есть время привлечь на свою сторону лидеров, которые долгое время пытались встать между США и Китаем, то сейчас самое время».
Но в той же мере, в какой Си Цзиньпин использует свой тщательно продуманный маршрут на этой неделе, чтобы представить свое лидерство широкому кругу стран, он также использует его, чтобы противостоять критике Запада в отношении его давних связей с такими партнерами, как Северная Корея, Россия и Иран, которых Запад считает «изгоями».
На волне конфликта на Украине в Вашингтоне раздались голоса, предупреждающие о растущей координации между тем, что в качестве альтернативы называют «осью потрясений» или «осью растущего пагубного партнерства», хотя эксперты говорят, что до сих пор было мало признаков четырехсторонней координации. По крайней мере, до сих пор, предупреждает CNN.
«Военный парад в Китае станет первым случаем, когда лидеры Китая, России, Северной Кореи и Ирана соберутся в одном месте, — сказал Брайан Харт, научный сотрудник проекта “Сила Китая”. — Между четырьмя странами практически не было четырехсторонних контактов, так что это особый момент».
Собирая этих игроков вместе, Си Цзиньпин хочет показать, что он может устанавливать правила в отношении тех, кого «международное сообщество должно считать приемлемыми, независимо от того, что могут думать демократический Запад или США», — считает Стив Цанг из Лондонского университета.
Тем не менее, с приходом Трампа в Белый дом картина может показаться менее мрачной. В прошлом месяце он принимал Путина на явно дружественном саммите, где сказал, что у него «всегда были фантастические отношения» с российским лидером, и лично поприветствовал его на взлетно-посадочной полосе. Американский президент также воспользовался встречей с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в прошлом месяце, чтобы обсудить повторную встречу с Кимом.
Но послание Си Цзиньпина является частью более широкого видения китайского лидера, который, возможно, считает, что нет более подходящего момента для выражения своих взглядов, чем предстоящий военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне и роли Китая в борьбе с имперской державой против долгого и жестокого вторжения на его земли.
Как и президент Путин, Си Цзиньпин стремился извлечь уроки из этой истории, чтобы изменить представление о Китае и России, которые сражались во время Второй мировой войны как Советский Союз, как о хранителях «послевоенного» международного порядка, отличного от США, которые они считают доминирующими в настоящее время.
По мнению Си Цзиньпина и Путина, ключевой причиной сегодняшнего конфликта на Украине — или даже попытки Северной Кореи разработать ядерное оружие — является игнорирование Соединенными Штатами и их союзниками их «законных опасений в области безопасности». И в более широком смысле, США, альянсы и системы ценностей, сформированные ими после Второй мировой войны, виновны в глобальных кризисах, конфронтации и неравенстве в современном мире.