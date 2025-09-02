Ричмонд
В США увидели послание во встрече Путина и Си в Китае

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине снова подтверждают их близкие отношения, сообщает Bloomberg.

«Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели короткую встречу в Пекине, представляющую собой напоминание о тесных взаимоотношениях, которые сложились между ними», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В статье речь идет о том, что теплые отношения между Россией и Китаем принесли пользу обеим странам.

Президент РФ Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел серию переговоров с мировыми лидерами.

3 сентября глава российского государства будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

