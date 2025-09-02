Израиль собирается аннексировать оккупированную территорию

Рахамим отмечает, что руководство поселенцев требует широких шагов по аннексии, не только в пределах поселений или долины реки Иордан, «потому что смысл применения суверенитета только к нескольким или конкретным поселениям заключается в том, что остальная часть территории станет террористическим государством — еще одной Газой в сердце страны. И мы категорически против этого».