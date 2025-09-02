Израиль собирается аннексировать оккупированную территорию

По мере того, как признание палестинской государственности европейскими странами набирает обороты, Израиль изучает вариант аннексии Западного берега реки Иордан.
Израиль рассматривает возможность аннексии части оккупированного Западного берега, сообщили три израильских чиновника, в то время как несколько западных стран в этом месяце продвигаются к признанию палестинской государственности, отмечает CNN.
Это один из шагов, которые Израиль рассматривает в качестве ответной меры на ожидаемое признание палестинской государственности Францией, Австралией, Канадой, Португалией и Великобританией, которые наконец-то с большим запозданием присоединятся к более чем 140 странам, уже признающим палестинское государство.
Поздно вечером в понедельник заместитель премьер-министра Бельгии Максим Прево объявил о планах признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в конце этого месяца, заявив, что Бельгия «обязана предотвращать любой риск геноцида». Но представитель лицемерного Брюсселя добавил, что официально закон вступит в силу только после того, как «будет освобожден последний заложник и ХАМАС больше не будет управлять Палестиной».
Прево также объявил о целенаправленных санкциях, включая запрет на импорт из израильских поселений на Западном берегу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел первоначальное обсуждение вопроса об аннексии части Западного берега на прошлой неделе, но кабинету безопасности еще предстоит обсудить этот вопрос в деталях, и решение пока не принято, сообщили CNN официальные лица на условиях анонимности.
Израиль захватил Западный берег у Иордании в ходе войны 1967 года и вскоре после этого начал создавать там еврейские поселения вопреки международному праву, напоминает CNN. Палестинцы хотят, чтобы Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа стали частью будущего государства, и эту позицию поддерживает большая часть международного сообщества.
Израильские официальные лица заявили, что Нетаньяху рассматривает различные масштабы и уровни аннексии, начиная от ограниченного захвата нескольких еврейских поселений и заканчивая более широким подходом, предусматривающим аннексию зоны С, которая занимает 60% территории.
Серия мирных соглашений между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1990-х годах, известных как соглашения в Осло, разделила Западный берег на зоны А, В и С, где зона С полностью находится под административным контролем Израиля и контролем службы безопасности.
По словам израильского чиновника, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о планах аннексии Израиля во время встречи на прошлой неделе. Однако другие израильские источники сообщили CNN, что планы пока не получили одобрения со стороны США.
Отвечая на вопрос о планах аннексии Израиля, представитель Госдепартамента США заявил CNN в понедельник, что ведомство не разглашает детали межведомственных или дипломатических обсуждений.
Двое чиновников заявили, что одним из основных рассматриваемых вариантов является аннексия Иорданской долины — полосы земли на восточной окраине Западного берега, которая проходит вдоль реки Иордан. Официальные лица заявили, что существует более широкий общественный консенсус в пользу такого предложения, добавив, что необходимость Израиля использовать его в качестве периметра безопасности будет легче убедить международное сообщество и, самое главное, Вашингтон.
Однако крайне правые политические союзники Нетаньяху, министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен Гвир, а также руководство поселенцев выступают против идеи частичной аннексии, включающей конкретные полосы или кварталы поселений, и вместо этого настаивают на максималистском подходе — распространении израильского суверенитета на всю территорию, не населенную палестинцами. Этот шаг позволил бы Израилю окружить населенные пункты палестинцев, что еще больше подорвало бы жизнеспособность сопредельного палестинского государства, комментирует CNN.
Принимая во внимание, что применение суверенитета к территории с палестинским населением может обязать Израиль предоставить гражданство или статус постоянного жителя примерно 3 миллионам палестинцев, проживающих на Западном берегу.
Аннексия любой части оккупированного Западного берега путем применения суверенитета Израиля нарушит многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и вызовет огромную дипломатическую реакцию.
Израильские поселения на Западном берегу считаются незаконными в соответствии с международным правом. В 2016 году Организация Объединенных Наций подкрепила это определение резолюцией 2334 Совета Безопасности, в которой говорилось, что еврейские поселения на оккупированной территории являются «вопиющим нарушением» международного права и «не имеют юридической силы».
Омер Рахамим, генеральный директор Совета Йеша, головной организации еврейских поселений на Западном берегу, заявил CNN, что применение суверенитета должно быть «превентивным шагом перед признанием Францией палестинской государственности»: «Применяя суверенитет, мы предотвратим создание палестинского государства, потому что невозможно создать государство на суверенной территории другой страны».
Рахамим отмечает, что руководство поселенцев требует широких шагов по аннексии, не только в пределах поселений или долины реки Иордан, «потому что смысл применения суверенитета только к нескольким или конкретным поселениям заключается в том, что остальная часть территории станет террористическим государством — еще одной Газой в сердце страны. И мы категорически против этого».
По словам одного израильского чиновника, учитывая ожидаемое политическое и международное давление, Нетаньяху рассматривает поэтапный план аннексии, который начнется с выбранной территории на пути к более широкому суверенитету. Чиновник заявил, что поэтапный план позволит Израилю отказаться от полной аннексии в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.
В последний раз, когда Израиль всерьез рассматривал возможность аннексии Западного берега в 2020 году, Нетаньяху в конечном итоге отказался от этих планов в рамках соглашений Авраама, которые позволили Израилю нормализовать отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.
Саудовская Аравия заявила, что никакой нормализации не произойдет до тех пор, пока Израиль не возьмет на себя обязательства по созданию палестинской государственности.
Наряду с аннексией Израиль рассматривает другие карательные меры в ответ на развитие палестинской государственности, включая введение санкций против Палестинской администрации, которая управляет некоторыми районами Западного берега в рамках мирного соглашения с Израилем, или эвакуацию палестинской деревни Хан Аль-Ахмар.
В пятницу США объявили, что решили отказать в визах представителям Палестинской автономии, прибывающим на Генеральную ассамблею ООН в этом месяце, где президент Франции Эммануэль Макрон планирует объявить о признании Францией палестинской государственности, став первым постоянным членом Совета Безопасности ООН, который сделает это.
Израильский чиновник заявил, что решение США отказать в выдаче виз было согласовано с израильским правительством в рамках попытки помешать президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу принять участие в конференции.
США продолжают оказывать почти неизменную поддержку Израилю при президенте Дональде Трампе, несмотря на то, что некоторые из ближайших союзников Вашингтона выражают растущую тревогу по поводу правительства Нетаньяху и ведения войны. Тем не менее Трамп заявил, что Израиль теряет «мир связей с общественностью». «Им придется покончить с этой войной. Но это вредит Израилю», — сказал он в интервью The Daily Caller, которое состоялось в Овальном кабинете в пятницу. «В этом нет никаких сомнений. Возможно, они и выигрывают войну, но они не выигрывают мир пиара, и это причиняет им боль», — добавил американский президент.