Миллер: «Сила Сибири — 2» будет рекордно крупным проектом в газовой отрасли

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток» станет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким» проектом в газовой сфере из всех существующих.

Основополагающий документ по соответствующему проекту является юридически обязывающим меморандумом и был подписан 2 сентября, сказал Миллер. Он заявил, что стороны будут обсуждать вопросы финансирования строительства и коммерческие условия поставок.

Документ был подписан в ходе визита президента России в Китай. Владимир Путин отправился в Пекин из Тяньцзиня, где завершился саммит ШОС.

Читайте материал «Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином за чашкой чая».

