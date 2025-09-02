Миллер: «Сила Сибири — 2» будет рекордно крупным проектом в газовой отрасли

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток» станет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким» проектом в газовой сфере из всех существующих.
Основополагающий документ по соответствующему проекту является юридически обязывающим меморандумом и был подписан 2 сентября, сказал Миллер. Он заявил, что стороны будут обсуждать вопросы финансирования строительства и коммерческие условия поставок.
Документ был подписан в ходе визита президента России в Китай. Владимир Путин отправился в Пекин из Тяньцзиня, где завершился саммит ШОС.
