Китай с 15 сентября введет безвизовый режим для россиян до 30 дней

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные (заграничные — прим. “РГ”) паспорта», — заявил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Го Цзякунь.
Напомним, ранее сообщалось, что Москва и Пекин прорабатывают введение безвизового режима для туристических групп из двух человек.
На данный момент визы не нужны только для организованных туристических групп.
В 2023 году консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй отмечал, что отмена визовых ограничений для российских туристов — это скорее вопрос времени, однако для этого необходимо проработать ряд важных вопросов, особенно в сфере безопасности.