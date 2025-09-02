Ричмонд
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Ким Чен Ына в Пекине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что возможность проведения встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия лидера КНДР в Пекин.

Источник: Аргументы и факты

«Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность с учетом графиков», — приводит его слова агентство ТАСС.

Напомним, Ким Чен Ын направляется в Пекин для участия в мероприятиях в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и победы во Второй мировой войне. Владимир Путин, в свою очередь, находится в КНР с четырехдневным визитом.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын выехал в Пекин на специальном поезде. По информации журналистов, в бронепоезде северокорейского лидера подают лобстеров и французские вина.

