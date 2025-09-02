NYT: отношение к Путину на мировой арене становится более теплым

Как подчеркивается в публикации, отношения Трампа с Моди ухудшились после того, как Нью-Дели отказался признать заслуги американского лидера в урегулировании военного конфликта между Индией и Пакистаном. В ответ Трамп ввел тарифы на индийские товары, «критикуя Нью-Дели за покупку российской нефти», отмечает газета. The New York Times подчеркнула, что «проведя 50 минут в беседе в частном лимузине Путина и тепло обнимая российского лидера публично, Моди демонстрировал, что у Индии есть альтернативные варианты».