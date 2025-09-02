В Латвии стартовали военные учения Namejs 2025 с участием НАТО

Как сообщает «Интерфакс», организаторами учений являются Минобороны Латвии и штаб многонациональной дивизии НАТО «Север». К тренировочным маневрам привлечены военные из США и стран Европы.
В учениях также будут задействованы сотрудники органов национальной обороны и госуправления Латвии. Чиновники отработают взаимодействие с представителями предприятий и неправительственных организаций, чтобы понимать, как эффективно коммуницировать в условиях военного времени.
В Минобороны Латвии объяснили, что во время учений будут отрабатываться роли государственных органов в процессе организации обороны страны.
Как уточнили в Польше, масштабные маневры военных — ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые стартуют 12 сентября.