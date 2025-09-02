Ричмонд
В Латвии стартовали военные учения Namejs 2025 с участием НАТО

2 сентября в Латвии начались военные учения Namejs 2025. Тренировки, в которых задействованы порядка 12 тысяч латвийских военных и военнослужащих НАТО, продлятся до 8 октября.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Интерфакс», организаторами учений являются Минобороны Латвии и штаб многонациональной дивизии НАТО «Север». К тренировочным маневрам привлечены военные из США и стран Европы.

В учениях также будут задействованы сотрудники органов национальной обороны и госуправления Латвии. Чиновники отработают взаимодействие с представителями предприятий и неправительственных организаций, чтобы понимать, как эффективно коммуницировать в условиях военного времени.

В Минобороны Латвии объяснили, что во время учений будут отрабатываться роли государственных органов в процессе организации обороны страны.

Напомним, в сентябре также начались военные учения в Польше. В маневрах принимает участие 30-тысячная группировка войск НАТО. Часть тренировок проходит на полигоне в Ожише в 70 км от границы с Россией.

Как уточнили в Польше, масштабные маневры военных — ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые стартуют 12 сентября.

