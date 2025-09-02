Ричмонд
Финляндия намерена создать крупнейшую армию в Евросоюзе

Правительство Финляндии 28 августа внесло в парламент законопроект, предложив увеличить к 2031 году численность военного резерва на 125 тыс. человек.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Leon Neal/Getty Images
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно документу, опубликованному на сайте Министерства обороны Финляндии, благодаря этой мере число резервистов достигнет 1 млн.

Если инициатива правительства будет одобрена, финская армия к 2031 году станет самой крупной в Европейском союзе и второй по величине в Европе, уступая только российской армии.

Для достижения этой цели правительство предложило повысить максимальный возраст призывников до 65 лет. Резервисты будут оставаться военнообязанными до конца года, когда им исполнится 65 лет вместо нынешних 60. Новый верхний возрастной ценз будет применяться ко всем военнообязанным, родившимся в 1966 году или позже, поясняется в документе.

Военнообязанные будут оставаться в запасе до конца года, когда им исполнится 65 лет, независимо от их воинского звания. Для офицеров в звании полковника, капитана или выше не предполагается верхний возрастной предел, и они будут оставаться в запасе до тех пор, пока будут годны к военной службе.

Предложение правительства, судя по документу, увеличит срок военной службы на 15 лет для рядового состава и на 5 лет для офицеров.

Предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого число резервистов увеличится на 125 тыс. человек. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года, а 65-летний возрастной ценз будет применяться только к тем, кто подлежит призыву на военную службу после вступления поправок в силу.

