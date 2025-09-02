Финляндия намерена создать крупнейшую армию в Евросоюзе

Согласно документу, опубликованному на сайте Министерства обороны Финляндии, благодаря этой мере число резервистов достигнет 1 млн.
Для достижения этой цели правительство предложило повысить максимальный возраст призывников до 65 лет. Резервисты будут оставаться военнообязанными до конца года, когда им исполнится 65 лет вместо нынешних 60. Новый верхний возрастной ценз будет применяться ко всем военнообязанным, родившимся в 1966 году или позже, поясняется в документе.
Военнообязанные будут оставаться в запасе до конца года, когда им исполнится 65 лет, независимо от их воинского звания. Для офицеров в звании полковника, капитана или выше не предполагается верхний возрастной предел, и они будут оставаться в запасе до тех пор, пока будут годны к военной службе.
Предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого число резервистов увеличится на 125 тыс. человек. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года, а 65-летний возрастной ценз будет применяться только к тем, кто подлежит призыву на военную службу после вступления поправок в силу.