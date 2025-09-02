Ричмонд
Путин проводит в Пекине встречу с Фицо

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

Переговоры проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Фицо ранее выразил сожаление, что Евросоюз на торжествах представлен лишь Словакией. Он напомнил, что на долю народов бывшего СССР, Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать.

Предыдущий раз Путин и Фицо встречались в мае: премьер Словакии приезжал в Москву на День Победы.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше