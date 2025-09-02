Путин проводит в Пекине встречу с Фицо

Переговоры проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Фицо ранее выразил сожаление, что Евросоюз на торжествах представлен лишь Словакией. Он напомнил, что на долю народов бывшего СССР, Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать.