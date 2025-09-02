Стубб заявил, что Финляндия победила СССР в войне

«Победили, так как что сохранили нашу независимость», — заявил политик, комментируя подписанный в 1944 году договор между двумя странами.
В середине августа Стубб высказывал мнение, что конфликт на Украине может быть урегулирован так же, как для Финляндии в те годы. При этом он уточнил, что не имеет в виду территориальные уступки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала это заявление. Она напомнила, что в годы войны Финляндия воевала в том числе на стороне нацистской Германии.
