Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб заявил, что Финляндия победила СССР в войне

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна одержала победу в войне с СССР. Доказательством является то, что она смогла сохранить независимость, сказал он в интервью The Economist.

Источник: РИА "Новости"

«Победили, так как что сохранили нашу независимость», — заявил политик, комментируя подписанный в 1944 году договор между двумя странами.

В середине августа Стубб высказывал мнение, что конфликт на Украине может быть урегулирован так же, как для Финляндии в те годы. При этом он уточнил, что не имеет в виду территориальные уступки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала это заявление. Она напомнила, что в годы войны Финляндия воевала в том числе на стороне нацистской Германии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше