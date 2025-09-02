Путин сообщил, что обсудил с Трампом на Аляске варианты гарантий Киеву

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе саммита на Аляске варианты обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта. Об этом российский лидер сообщил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае.
«Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — сказал Путин.
